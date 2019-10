Kā ģimenē sadzīvot ar tehnoloģijām? Zanda Rubene par "digitālo bērnu audzināšanu"

Šo plaisu, kā uzskata Zanda Rubene, var mazināt, taču tam nepieciešama abpusēja vēlme mācīties, turklāt mācīties vienam no otra, piemēram, mazbērnam no vecmāmiņas un otrādi. Ja cilvēks no mazām dienām vairāk laika pavada ar tehnoloģijām, nekā ar dzīvu cilvēku, pastāv iespēja, ka viņš neiemācīsies daudzas lietas, kuras, patiesībā, būtu svarīgi iemācīties.