LVC brīdina: Spēcīgais vējš brīvdienās var apgrūtināt satiksmi

LVC atgādina, ka turpinās pakāpeniska satiksmes pārslēgšana uz abām brauktuvēm Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam. Posmā no Vangažiem līdz Rīgai satiksmei joprojām atvērta tikai viena brauktuve ar divām joslām katru savā virzienā.

Arī uz Jūrmalas šosejas turpinās būvdarbi. Satiksmei ir atvērta nobrauktuve virzienā no Babītes uz Jūrmalas šoseju. LVC aicina autobraucējus remontdarbu zonās nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu un sekot līdzi ceļazīmēm.

Vidzemē ceļu remontdarbi turpinās uz autoceļa Rīga-Ērgļi, kur pirms Ērgļiem trīs luksoforu posmi, autoceļa Ropaži-Ikšķile posmā no Ikšķiles līdz Tīnūžiem ir divi luksoforu posmi un ceļā jāpavada 20 minūtes, savukārt uz autoceļa Gulbene-Balvi, posmā no Gulbenes līdz Kazupei, ir trīs pagaidu luksofori, ātruma un platuma gabarītu ierobežojumi un ceļā jāpavada 20 minūtes.

Latgalē uz Daugavpils apvedceļa, posmā no Kalkūniem līdz Sventei, ir ātruma ierobežojumi un viens luksoforu posms un ceļā paies pusstunda, savukārt uz autoceļa Gulbene - Balvi, Litenes virzienā, ir viens luksofora posms un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir līdz 30 minūtēm.

Zemgalē no Tērvetes līdz Lietuvas robežai satiksme divos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, ir ātruma un platuma gabarītu ierobežojumi un remontposma izbraukšanai nepieciešama pusstunda. Savukārt Kurzemē uz autoceļa Ventspils-Kuldīga, posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, ir astoņi luksoforu posmi, ātruma un platuma gabarītu ierobežojumi un nepieciešama aptuveni pusotra stunda būvdarbu posma izbraukšanai, bet uz autoceļa Talsi-Upesgrīva, posmā no Zvirgzdiem līdz Laidzei, ir viens luksofora posms un ātruma ierobežojumi, posmu var izbraukt aptuveni 20 minūtēs.