Veltījums Bīberam? Selēna Gomesa publicē ar "iPhone" uzņemtu videoklipu

Amerikāņu dziedātāja Selēna Gomesa (Selena Gomez, 27) laidusi klajā sava jaunākā singla "Lose You To Love Me" videoklipu, kas pilnībā uzņemts ar "iPhone" telefonu. Dziesma, kuru dziedātājai palīdzējusi sacerēt "Issues" singla autore Džūlija Maiklsa (Julia Michaels), ir pirmais vēstnesis trešajam Gomesas solo albumam.