LDz bijušie vadītāji par darba zaudēšanu saņēmuši valsts vēsturē lielāko kompensāciju

Bērziņš un Strakšas divus gadus nevarēs strādāt konkurējošos uzņēmumos. Neatkarīgi no tā Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs uzskata, ka kompensācija ir nesamērīga. Šāds kompensācijas apjoms pārkāpj Kapitāldaļu pārvaldības likumā definētos atlaišanas pabalsta griestus, kas būtu trīs mēnešalgas. Viņš gan atzīst, ka "Latvijas dzelzceļa" vadībai ar viltu izdevies ierobežojumu apiet.

Auditā arī neesot atrasta informācija, kas liecinātu, ka labumu no tēriņiem guvis kāds no lēmuma pieņēmējiem. Līdz ar to arī KNAB neesot plānots vērsties.