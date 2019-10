Štelmahers un Šķēle piekāpjas Mejera komandai Vienotās līgas spēlē

Mejeris laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 47 sekundēs guva 12 punktus, realizējot trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī abus tālmetienus. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles, kā arī divas piezīmes un viens izprovocēts pārkāpums, +/- rādītājs pieci un efektivitātes koeficients 18.

Šķēle viesu rindās laukumā pavadīja 29 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā viņš guva 18 punktus - izcēlās ar trijiem iemestiem divpunktu metieniem no sešiem un diviem no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī seši no astoņiem realizētiem soda metieniem, četras atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un trīs kļūdas.