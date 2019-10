Raidījums: Lietuvā sākts kriminālprocesu pret AS "Latvijas tilti"

Lietuvas Augstākā tiesa secināja, ka lietā trūkst pierādījumu. Visā vairāk nekā gadu ilgajā telefonsarunu noklausīšanās laikā spēkā bijusi tiesas dotā sankcija - bažas ir par trīs mēnešu periodu. Tāpat tiesa šaubījās, vai Lietuvas tiesībsargājošās iestādes bija ievērojušas visas procedūras un saņēmušas Latvijas puses atļaujas. Tādas būt vajadzīgas, noklausoties Kamkalova sarunas ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, LNK vadību, laikā, kad viņš neatradās Lietuvas teritorijā. Tā kā zemākās instances to nepārbaudīja, Augstākā tiesa uzdeva to izdarīt tagad, lai Lietuvai nevarētu pārmest cilvēktiesību pārkāpumus.

Visi trīs Lietuvas instanču spriedumi ir publiski pieejami un anonimizēti tā, ka personas ir viegli atšifrējamas. Spriedumos aprakstītas G.K. jeb Genādija Kamkalova sarunas ar A.M. Raidījumam "de facto" zināms, ka zem šī atšifrējuma dažādās sarunās slēpjas gan tagadējais "Latvijas tiltu" padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Milovs, gan viņa dēls Artjoms Milovs, kurš padomi vadīja līdz 2018. gadam.

Piemēram, 2016. gada februārī telefonsarunā ar kādu no Miloviem Kamkalovs stāsta par tikšanos ar Klaipēdas ostas amatpersonu Zumaru. Dāvana esot uzņemta ļoti labi: viņš noņēmis savu pulksteni un uzvilcis jauno, ļoti pateikdamies, stāsta Kamkalovs. Tālāk Zumars esot arī apsolījis palīdzēt atrisināt problēmu ar estakādes pārbaudi, jo par testiem maksāšot pati osta.

Savukārt 2016. gada martā Kamkalovs telefonsarunā vienam no Miloviem paziņo, ka ar Zumaru panākta vienošanās doties tālāk ar 66. piestātnes rekonstrukciju, jo ir solījums, ka līgums tiks parakstīts. Uz Milova jautājumu, vai viņš to sakot "pirms vai pēc iesmērēšanas", Kamkalovs stāsta, ka agrāk ik mēnesi notikušas "mazas iesmērēšanas", tāpēc nezinot, vai viņš, proti, Zumars, tagad tā izdomājis iesmērēšanas dēļ.

"Klausieties, es vēlreiz gribu teikt, ka neesmu gatavs komentēt konkrēta cilvēka lietu, ja. (..) Mums uzņēmumos strādā simtiem cilvēku. Simtiem, saprotat? Un kaut kā komentēt likteni katram no šiem cilvēkiem es neesmu gatavs," pauda LNK holdinga vadītājs.

Pēc norādes, ka tagad kriminālprocess ir sākts tieši pret uzņēmumu "Latvijas tilti", kura padomi viņš vada, Aleksandrs Milovs atsaka: "Lūk, man par to nav nekas zināms. Ja būs kaut kas zināms, tad... es arī nesāktu to apspriest."

OECD ziņojumā minēts, ka saistībā ar Klaipēdas ostas lietu izmeklēšanas notiek arī Valsts policijā un Valsts ieņēmumu dienestā. Lai gan "Latvijas tilti" norādīja, ka par to neesot informēti, raidījumam zināms, ka VID Nodokļu un muitas policija jau divus gadus izmeklē lietu, kurā figurē "Latvijas tilti" un vēl kāds uzņēmums. Kriminālprocess ir pret divu uzņēmumu atbildīgajām amatpersonām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un darba samaksas noteikumu pārkāpšanu. No 2015. gada sākuma līdz 2016. gada vidum valsts budžetam tādā veidā esot nodarīti vairāk nekā 200 tūkstošu eiro zaudējumi.