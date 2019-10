Mainās vairāku reģionālo autobusu maršruti

Nodrošinot ērtākus sabiedriskā transporta pakalpojumus skolēniem, gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr. 6015 Gulbene-Letes. Visos reisos kustības sarakstā tiks iekļauta pietura "Gulbīšu parks", kā arī tiks mainīts autobusa atiešanas un pienākšanas laiks galapunktā.

Ņemot vērā, ka maršrutā tiks iekļauta jauna pietura, autobuss, kas no Gulbenes autoostas līdz šim izbrauca plkst.6.50, 13.35 un 17.25, turpmāk izbrauks attiecīgi plkst.6.45, 13.30, 17.20. Savukārt autobuss, kas no pieturas "Letes" izbrauca plkst.7.35, 14.25, 15.35 un 18.10, galapunktā pienāks attiecīgi plkst.08.20, 15.15, 16.20 un 18.55.

Balstoties uz Limbažu novada domes lūgumu pielāgot sabiedrisko transportu skolēnu ērtībām, būs izmaiņas maršrutā Nr.5450 Saulkrasti-Skulte-Lejasozoli un Nr.5458 Limbaži-Vidriži-Saulkrasti. Savukārt, lai iedzīvotāji varētu nokļūt Limbažos pirms plkst.8 un atpakaļ - ap plkst.17.20, grozījumi veikti maršrutā Nr.5456 Limbaži-Stiene-Saulkrasti.

Maršruta Saulkrasti-Skulte-Lejasozoli autobuss, kas no pieturas "Saulkrastu stacija" no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst.6.50, turpmāk pasažieru pārvadājumus nodrošinās no 1.jūnija līdz 31.augustam, nevis kā līdz šim - visu gadu. Tāpat arī autobuss, kas no pieturas "Lejasozoli" līdz šim visu gadu izbrauca plkst.7.20, turpmāk no pirmdienas līdz sestdienai periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam izbrauks plkst.7.25.

Turklāt šajā maršrutā tiks atklāti vairāki jauni reisi, kas tiks izpildīti periodā no 1.septembra līdz 31.maijam. Tostarp, autobuss, kas no pieturas "Saulkrastu stacija" no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst.6.35 un brauks līdz Vidrižiem, autobuss, kas no pieturas "Saulkrastu stacija" no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst.14.30, autobuss, kas no pieturas "Vidriži" no pirmdienas līdz sestdienai izbrauks plkst.7.15, kā arī autobuss, kas no pieturas "Vidriži" darbadienās izbrauks plkst.15.15.

Savukārt maršruta Limbaži-Vidriži-Saulkrasti autobuss, kas no pieturas "Saulkrastu stacija" izbrauc plkst.6.40, pārvadājumus nodrošinās no 1.septembra līdz 31.maijam, nevis kā līdz šim - visu gadu. Šajā maršrutā tiks atklāts jauns reiss, kas periodā no 1.septembra līdz 31.maijam no pieturas "Saulkrastu stacija" izbrauks darbadienās plkst.6.30.

Maršruta Limbaži-Stiene-Saulkrasti autobuss no pieturas "Saulkrastu stacija" darbadienās izbrauks plkst.6.35 un no Limbažu autoostas - plkst.17.20. Savukārt autobuss, kas no pieturas Saulkrastu stacija darbadienās izbrauc plkst.7.50 un no Limbažu autoostas - plkst.15.50, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, būs izmaiņas maršrutā Nr.6253 Cēsis-Rāmuļi un Nr.6274 Cēsis-Priekuļi-Cēsis.

Maršruta Cēsis-Rāmuļi galapunkts atradīsies pieturā "Rāmuļu skola", savukārt pietura "Rāmuļi" atradīsies uz autoceļa V294 Cēsis-Rāmuļi-Bānūži. Tādējādi visi šī maršruta reisi tiks uzsākti pieturā "Rāmuļu skola" (uzsākšanas laiks nemainīsies).