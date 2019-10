Pirms un pēc foto: Acīmredzama izglābšanās! Veterinārā klīnika Anglijā izglābj kucēnu bez kažoka no eitanāzijas

Veterinārārste Džese Defraita no Rietumsaseksas, Anglijas, iemīlēja mazo Terru, neskatoties uz to, ka nabaga suns cieta no tik briesmīgas ādas slimības, ka viss viņa kažoks izkrita. Sieviete nolēma kucēnu izārstēt un paturēt sev, jo mazuļa īpašnieki, kuri viņu atveda pie veterinārārsta, par viņu nerūpējās.