Septiņas stundas rokmūzikas. Ķīpsalā notiks vērienīgs pasākums "Rock Night"

Jau šo sestdien, 2. novembrī, izstāžu centrā "Ķīpsala" notiks viens no jaudīgākajiem šīs sezonas rokkoncertiem Rīgā. Uz vienas skatuves uzstāsies septiņas grupas no Latvijas un Lietuvas - Pienvedēja Piedzīvojumi, Fēlikss Ķiģelis, Atis Ieviņš & The Rock Brothers, ProVince, Bloody Heels, AK69, kā arī īpašie viesi no Lietuvas - AC/DC Project. Pirms koncerta un starplaikos spēlēs DJ Bonis.