Video: VP aiztur kādu ļaundari, kurš, iespējams, apšaudījis Imantas daudzdzīvokļu namus

Video no notikuma vietas

Ceturtdien, 24. oktobrī, Valsts policija saņēma informāciju no Imantas iedzīvotājiem par to, ka nezināma persona šāvusi pa daudzdzīvokļu namiem Rīgā, Kurzemes prospektā. Vienam namam bija sašautas kāpņu telpas metāla durvis, logs un jumtiņš. Savukārt otram netālu esoša namam bija sašauta nama ārsiena, netālu no kāda dzīvokļa loga.