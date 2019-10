Video: "Ērkšķu" šovā meitenes ļaujas bikini vaksācijai

Viņas apgūs gan grima un defilē pamatus, gan piedalīsies arī vaksācijas meistarklasē, kas dažām dāmām izvērtīsies īpaši drosmīgs piedzīvojums. Tā, piemēram, Mārīte, ļausies intīmās zonas vaksācijai, kuru profesionālas meistares uzraudzībā būs gatava veikt viņas šovā iepazītā kolēģe – tetovētā Olga. Tiesa, jaunā meitene izpelnīsies bargu kritiku no vaksācijas aroda meistares – viņa, veicot darbu neslēps savas emocijas un necenzētiem vārdiem komentēs gan Mārītes bikini zonas apmatojumu, gan to, cik apgrūtinoša jaunajai profesionālei ir šī procedūra, jo kolēģei iecienījusi “visu dabīgo.” Cik dārgi Olgai maksās Mārītes pazemošana? Un kura no dalībniecēm dosies mājup šovakar?