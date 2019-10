Tukši solījumi un krāpniecība. Latvijā kāda sieviete brokeru darījumos zaudējusi 15 tūkstošus eiro

Kāda cita sieviete aizņēmusies 10 000 eiro, lai to iemaksātu "Tradeex" platformas kontā. Pārstāvji katru dienu sazinājušies ar sievieti, kura darbiniekiem uzticējusies. Peļņa augusi, taču, lai to saņemtu, brokerim bijis jāsamaksā 4000 eiro. Tas bijis tāpēc, ka brokerim no peļņas pienāktos 10%. Sievietei piedāvāts paņemt ātro kredītu, lai naudu atdotu. Tomēr peļņa tā arī nav ienākusi sievietes kontā.