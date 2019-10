"Eurostat": Kopējais nodokļu slogs Latvijā ir piektais zemākais ES

Salīdzinot ar 2017.gadu, pērn nodokļu sloga attiecība pret IKP pieaugusi lielākajā daļā ES dalībvalstu. Samazinājums reģistrēts septiņās valstīs, no kurām lielākais tas bijis Dānijā (no 46,8% 2017.gadā līdz 45,9% pērn) un Ungārijā (no 38,4% līdz 37,6%).