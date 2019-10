Atkritumu sāgas beigas? RD apstiprinājusi jaunus atkritumu apsaimniekošanas noteikumus

Piņķe stāstīja, ka lielākais rīdzinieku izaicinājums atkritumu apsaimniekošanā ir palīdzēt valstij kopumā izpildīt Eiropas Savienības direktīvu prasības, kā arī nenoteiktības līmenis šīs jomas regulējumā valstiskā līmenī. Pēc viņas teiktā, patlaban Rīgā tiek šķiroti vien 15% līdz 16% no kopējā atkritumu apjoma.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu savākšanu un šķirošanu, ar mērķi samazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un veicināt materiālu atgūšanu no atkritumiem un to atkārtotu izmantošanu.

Noteikumi paredz jaunu regulējumu atkritumu apsaimniekošanas jomā galvaspilsētā un nosaka vairākas tehniskas lietas. Piemēram, pirms tam bija plānots, ka nešķirotos atkritumus no individuālām dzīvojamām mājām jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī, bet tagad tiks paredzēta iespēja to darīt reizi mēnesī, taču tikai gadījumā, ja īpašumā deklarētas ne vairāk kā divas personas un, pieņemot, ka izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida.