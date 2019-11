Viņa organisms ražoja alkoholu. Vīrieša cīņa ar slimību, kuras dēļ viņš visu laiku bija reibumā

Kad aptuveni 45 gadus veco vīrieti apturēja policija, viņš atteicās alkohola līmeni noteikt ar alkometru, tādēļ tika nogādāts slimnīcā. Tur viņam veica analīzes, kurās noteikta 2 promiļu alkohola koncentrācija asinīs. Vīrietis apzvērēja, ka konkrētajā vakarā it nemaz nav dzēris, tomēr ārsti viņam nenoticēja.

Vīrieša problēmas bija sākušās 2015. gadā. Viņš regulāri izjutis simptomus, kas parasti saistīti ar alkohola reibumu, kaut gan 20 gadus no grādīgajiem bija atturējies. Lai izvairītos no likuma pārkāpšanas, pirms sēšanās pie stūres vīrietis ar alkometru pārbaudīja alkohola līmeni izelpā. Mediķi savukārt bija sākuši uzskatīt, ka viņš slēpj savu alkoholismu, vēstīts šī gada oktobrī publicētā gadījuma analīzē.

ABS gadījumi ir ārkārtīgi reti sastopami. To pirmo reizi aprakstījuši Japānas zinātnieki 70. gadu sākumā un pēdējās trīs desmitgadēs fiksēti vien daži saslimšanas gadījumi, rakstīts "International Journal of Clinical Medicine" publicētā pētījumā. Liela daļa gadījumu novēroti bērniem un pusaudžiem. Zinātniskajā literatūrā par to lielākoties runāts klīnisko gadījumu aprakstos.