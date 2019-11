Atklātas detaļas par Mārtiņa Ķibilda nāvi

Ziņots, ka atvadīšanās no Mārtiņa Ķibilda un piemiņas dievkalpojums notiks 8. novembrī, plkst. 11 Torņakalna baznīcā Rīgā, vēsta Ķibilda piederīgie sociālajā tīklā "Facebook".

No televīzijas raidījumu vadītāja atvadījušies viņa kolēģi no "VFS Films" studijas. Viņi raksta: "Mūsu viena no dedzīgākajām liesmām ir pārdegusi un izdegusi. Mārtiņ, mums Tu vienmēr paliksi spožs, lai arī kurp Tu esi devies".