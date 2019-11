Filmas uzņemšanas laikā līdz 15. novembrim Rīgā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Ierobežojumi noteikti no 2. līdz 15. novembrim Herdera laukumā pie ēkām Nr. 2 un 4 un no 2. līdz 10. novembrim Doma laukumā un Pils ielā, posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam.

No 2. novembra plkst. 19 līdz 4. novembra plkst. 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Kungu ielai un Rātslaukumā, bet no 4. novembra plkst. 17 līdz 6. novembra plkst. 8 - Reformācijas laukumā, 11. novembra krastmalas kreisajā pusē, 200 metru garā posmā, virzienā no Akmens tilta uz Muitas ielu un Pēterbaznīcas ielā.

Tāpat no 4. novembra plkst. 17 līdz 7. novembra plkst. 14 aizliegts apstāties un stāvēt Skārņu ielā, no 5. novembra plkst. 00.01 līdz plkst. 18 - Kungu ielā, posmā no Grēcinieku ielas līdz ēkai Kungu ielā 7/9, bet no 5. novembra plkst. 6 līdz 7. novembra plkst. 23 - Alksnāja ielā, Kungu ielas labajā pusē, posmā no Mārstaļu ielas līdz Peldu ielai, Mārstaļu ielas labajā pusē, posmā no Alksnāja ielas līdz Grēcinieku ielai, un Palasta ielā.

Ierobežojumi noteikti arī 5. novembrī un 9. novembrī no plkst. 12 līdz plkst. 22 Zigfrīda Anna Meierovica bulvārī, pretī ēkai Nr. 8 (parka pusē), 6. novembrī un 7. novembrī Riharda Vāgnera ielā, posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai, 7. novembrī no plkst. 00.01 līdz plkst. 18 Zirgu ielā, posmā no Šķūņu ielas līdz Meistaru ielai, 7. novembrī no plkst. 7 līdz plkst. 20 Jaunielā, pie ēkas Nr. 25/27, no 8. novembra plkst. 8. līdz 9. novembra plkst. 22 Aldaru ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Mazajai Trokšņu ielai, 9. novembrī no plkst. 00.01 līdz plkst. 16 Jēkaba ielā, posmā no Arsenāla ielas līdz Doma laukumam.

Tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība uz laiku līdz piecām minūtēm no 3. novembra plkst. 14 līdz 4. novembra plkst. 2 Rātslaukumā, 5. novembrī no plkst. 7 līdz plkst. 13 Skārņu ielā, 5. novembrī no plkst. 11 līdz plkst. 13 Reformācijas laukumā, Kungu ielā, posmā no Grēcinieku ielas līdz Kaļķu ielai, un Grēcinieku ielā, posmā no Ūdensvada ielas līdz Kungu ielai.

Tāpat transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība nepieciešamības gadījumā īslaicīgi tiks ierobežota 5. novembrī un 9. novembrī no plkst. 18 līdz plkst. 22 Bastejkalnā, 6. novembrī no plkst. 7 līdz plkst. 12 Skārņu ielā, no plkst. 11 līdz plkst. 14 Kaļķu ielā, posmā no Mazās Monētu ielas līdz Rātslaukumam, un no plkst. 16 līdz plkst. 20 Alksnāja ielā. Turklāt īslaicīgi ierobežojumi iespējami 7. novembrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 18 Zirgu ielā, posmā no Šķūņu ielas līdz Meistaru ielai, 9. novembrī no plkst. 7 līdz plkst. 12 Aldaru ielā un 9. novembrī no plkst. 10 līdz plkst. 16 Jēkaba ielā, posmā no Arsenāla iela līdz Doma laukumam un Mazajā Pils ielā.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka filmēšanas laikā tiks izmantoti droni un var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis.