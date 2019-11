Video: Ērkšķu šova puiciskākā dalībniece pirmo reizi iekāpj augstpapēžu kurpēs

Televīzijas sievietēm STV Pirmā! sociālā raidījuma “Caur ērkšķiem uz...” ietvaros dāmām tiek dota iespēja dzīvi iepazīt no pavisam cita skatu punkta – viņas uz savas ādas izmēģina nekad iepriekš neapgūtas nodarbes un ļaujas visam jaunajam. Izņēmums nav puiciskā un asprātīgā Laila, kura neslēpj savu orientāciju un gluži kā no uguns vairās no visa sievišķīgā – gan augstpapēžu apaviem, gan svārkiem un kleitām. Nu, projekta jaunākajā sērijā, kas pie skatītājiem nonāks jau šovakar, Laila būs gatava pirmo reizi iekāpt augstpapēžu kurpēs.