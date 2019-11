"Kam Pensiju?" Otrā līmeņa pensijas turpmāk varēs mantot

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju 2.līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% no 2000 līdz 5000 eiro, 16% no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.