Atpūta Saldū un latvieša izveidotā mājaslapā izvietots manifests. Raidījums atklāj, kā labējie teroristi saistīti ar Latviju

To zināja 27 gadus vecais vācietis Stefans Balliets. Vīrietis ebrejiem gada nozīmīgāko dienu gribēja izmantot, nelielajā Vācijas pilsētā Hallē ielaužoties sinagogā, lai sarīkotu apšaudi.

35 minūšu garā video tiešraide bija redzama "Amazon" piederošajā interneta vietnē "Twitch", ko izmanto miljoniem datorspēļu lietotāji visā pasaulē. Terorakta video bija pieejams pusstundu un to noskatījās 2200 lapas apmeklētāju. Daži no tiem uzmundrināja uzbrucēju un pārdzīvoja par viņa neveiksmēm, piemēram, nespēju iekļūt sinagogā.

Taču izrādās, ka "Twitch" nav vienīgā vietne, ko izmantojis šāvējs. Nedēļu pirms asiņainajiem notikumiem kādā ne pārāk populārā interneta diskusiju vietnē "Meguca" Balliets publicējis savu 16 lappuses garo manifestu. Stāstījis, ka viņš jau vairākus gadus pats konstruē šaujamieročus, un ievietojis arī to fotogrāfijas.

Viens no iemesliem, kāpēc uzbrucējs, iespējams, izvēlējies tieši šo vietni,"šādās vietnēs, ievietojot informāciju, piedaloties diskusijās, nav jāreģistrējas". Otrs varētu būt tāds, ka "šādās mājaslapās, it sevišķi mazpazīstamās, netiek veikta cenzūra no administratora puses", stāstīja Cinkus.