Gulbis pirms sezonas beigām rangā pakāpjas par divām pozīcijām

Pēc gada pārtraukuma pirmo vietu rangā pārņēmis Rafaels Nadals no Spānijas, kurš uz otro pozīciju atbīdījis serbu Novaku Džokoviču. Trešais aizvien ir leģendārais šveicietis Rodžers Federers, tālāk seko Daniils Medvedevs no Krievijas un austrietis Dominiks Tīms. Ar vietām apmainījušies grieķis Stefans Cicips un Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kurš ieņem septīto pozīciju, bet par vienu vietu pakāpušies itālis Mateo Beretīni un Roverto Bautista-Aguts no Spānijas. Pirmo desmitnieku noslēdz francūzis Gaēls Monfiss, kurš ieguvis trīs pozīcijas.