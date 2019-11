Hārtlijs: Turnīrā Liepājā pats svarīgākais ir, lai Gudļevskis un Kulda pēc tam tiktu pie klubiem

"Saprotam to, ka Ziemaļamerikā spēlējošajiem hokejistiem iekļūstot izslēgšanas turnīra otrajā kārtā, ir tikpat kā neiespējama viņu dalība pasaules čempionātā. Šoreiz izlasē būs jauni hokejisti, kuriem esmu sekojis līdzi visās līgās. Zinu, ko sagaidīt no pieredzējušajiem hokejistiem arī situācijās, kad viņi sanāk kopā tikai dažas nedeļas pirms pasaules čempionāta," pirmdien sarunā ar žurnālistiem stāstīja Hārtlijs.

Šajā turnīrā Latvijas valstsvienības rindās startēs 11 spēlētāji no "Optibet" Latvijas virslīgas (OHL), pieci no Rīgas "Dinamo", četri no Šveices, divi no Čehijas, četri no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) ārvalstu klubiem, pa vienam no Vācijas un Hokeja kluba "Rīga", bet diviem spēlētājiem nav pārstāvēto klubu.