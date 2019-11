Vai gatavi uzsprāgt! Kuras ir Zodiaka emocionāli nestabilākās zīmes?

Auns

Šīs ugunīgās Zodiaka zīmes pārstāvji no sākuma rīkojas un tikai pēc tam domā. Viņus bieži vien nomāc nožēla, taču gandrīz vienmēr jau ir par vēlu. Zem šī zvaigznāja dzimušie ir gatavi savus mērķus sasniegt ar visiem pieejamajiem līdzekļiem - viņus motivē galarezultāts un apkārtējiem apstākļiem šajā shēmā tikpat kā nav vietas.

Vēzis

Bieži vien šīs ūdens stihijas pārstāvji var sekundes laikā no draudzīgiem un atvērtiem kļūt par aukstiem un nesasniedzamiem. Apkārtējie bieži vien var pat nenojaust, kas ir noticis. Lai izvairītos no šāda veida pārpratumiem, astrologi šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem iesaka mēģināt neuztvert visu tik personīgi un nenodoties pārliekai sevis žēlošanai.

Skorpions

Noslēpumainie un harismātiskie Skorpiona zīmes pārstāvji pēc astrologu domām ir visneprognozējamākie no visiem Zodiaka pārstāvjiem. Šie cilvēki ir ļoti emocionāli, taču prot to lieliski slēpt. Ja kāds tiem nodara pāri, viņi ilgi nedomās par cēloņiem vai sekām, bet gan uzreiz sāks plānot, kā atriebties. Zem šī zvaigznāja dzimušajiem naids un mīlestība atrodas blakus un tie spēj acumirklī pāriet no viena veida attieksmes otrā.