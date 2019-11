Daudzās nozarēs Latvijā IT risinājumi ir ļoti zemā līmenī. LIKTA sāk kampaņu "Gudrā Latvija"

Viņa atklāja, ka šogad LIKTA ir sākusi kampaņu "Gudrā Latvija", jo rādītāji par to, kā Latvijas uzņēmumi izmanto tehnoloģijas un cik tie ir digitalizēti, ir ļoti zemi. Kampaņas sākumā LIKTA aptaujāja nozaru asociācijas, lai uzzinātu viņu vērtējumu.

"Tehnoloģijas pēdējos gados attīstās ļoti strauji un digitālie risinājumi, tostarp arī specifiski risinājumi konkrētām nozarēm, vairs nebūt nav tik dārgi. Tādēļ mums ir mērķis ar šo kampaņu likt uzņēmējiem aizdomāties par to, kādus procesus var digitalizēt un kā biznesu var vadīt labāk," teica LIKTA vadītāja.

"Taču, ja mēs lūkojamies uz mazo un vidējo uzņēmumu segmentu, tad puse no aptaujātajām nozaru asociācijām atzina, ka ieviesti ir tikai pamata risinājumi, piemēram, grāmatvedības programmas. Turklāt ir arī tādi uzņēmumi, kuri joprojām tikai domā par IT risinājumu ieviešanu. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, kādēļ vispār IT risinājumi ir nepieciešami, tad pamatā tas ir ātrums. Ātrums, kādā es saņemu informāciju, lai varētu pieņemt biznesa lēmumus, ātrums, kādā es varu komunicēt ar saviem klientiem un sadarbības partneriem," uzsvēra Bāliņa.