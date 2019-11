Pētījumā atklājies, ka ūdens vairumā ASV aviokompāniju var būt kaitīgs cilvēka veselībai

"Aviolīniju Ūdens Pētījums 2019" vēsta, ka lielākā daļa no ASV populārākajām aviokompānijām nespēj nodrošināt pasažieriem kvalitatīvu dzeramo ūdeni. DietDetective.com sadarbībā ar Ņujorkas Hunter koledžas pārtikas kvalitātes centru, izmeklēja 11 lielakās aviokompānijas un 12 reģionālās aviolīnijas, vērtējot to ūdens kvalitāti lidmašīnās no nulles līdz pieci. Ūdens ir pietiekami drošs lietošanai, ja vērtējums sasniedz trīs vai vairāk punktus. Interesanti, ka tikai trīs no 11 lielākajām ASV aviokompānijām uzrādīja šādu rezultātu.