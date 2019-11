Laikraksts: Bijušo NBS orķestra priekšnieku tiesā par varas ļaunprātīgu izmantošanu

No prokurores Sandras Katkevičas celtās apsūdzības izriet, ka Vuškāns, kā starpnieku izmantojot SIA "RDL", bez saskaņošanas ar priekšniecību kādam Ķīnas orķestrim iznomāja 16 sitamos instrumentus, kas ķīniešiem bija vajadzīgi, lai nospēlētu divus koncertus - 2017. gada 31. janvārī Cēsu koncertzālē un tā paša gada 1. februārī Liepājas koncertzālē. Mediju ziņu arhīvos atrodams, ka šajos koncertos uzstājās divi orķestri - Šaņsji Radio ķīniešu mūzikas orķestris un Džedzjanas Tautas mūzikas orķestris.

Kā liecina apsūdzība, koncertu organizēja "Eesti Kontsert" sadarbībā ar "Wu Promotion", bet kraušanas darbos tika noalgoti karavīri, izmantoti armijas automobiļi un armijas degviela ceļam no Rīgas uz Cēsīm, Liepāju un atpakaļ. Ķīnieši par to samaksājuši SIA "RDL" 2145 eiro, no kuriem ne mazāk kā 400 eiro saņēmis pulkvežleitnants.