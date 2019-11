Lokālās faunas apbrīnošana ir daļa no jebkura kārtīga ceļojuma, taču uz Karni Matas templi Indijas ziemeļos dodas tikai paši drosmīgākie ceļinieki - te līdztekus tempļa darbiniekiem dzīvo arī aptuveni 20 tūkstoši žurku, kas pilsētas kultūrā tiek uzskatītas par svētām. Par to, kāda ir dzīve līdztekus tūkstošiem kustoņu, kurus vairums pasaules uzskata par biedējošiem, vēsta portāls "Vice".

Dešnoka ir maza, putekļaina pilsēta Tara jeb Lielā Indijas tuksneša nomalē, pusceļā starp Indijas galvaspilsētu Ņūdeli un valsts rietumu robežu. Indijā, protams, netrūkst krāšņu un neparastu apskates objektu un šī pilsētiņa uz to fona var nešķist ievērības cienīga, taču šis priekšstats zināmā mērā ir maldinošs. Pilsēta visa valstī ir slavena ar to, ka šeit atrodas viens no savādākajiem hinduisma objektiem pasaulē - Karni Mata jeb "20 tūkstošu žurku" templis.