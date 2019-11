Pie Saeimas protestē teritoriālās reformas pretinieki

Kā novēroja LETA, uz protestēt pret iecerēto reģionālo reformu pie parlamenta ieradušies dažādu paaudžu pārstāvji no no Rūjienas, Alojas, Salacgrīvas, Kandavas, Alsungas, Baltinavas un citiem novadiem. Piemēram, no Latvijas mazākā - Baltinavas - novada ieradušies 14 cilvēki, no Rūjienas novada atbraukuši aptuveni 60 piketētāji, bet no Kandavas - ap 80. Starp piketētājiem ir arī pašvaldību darbinieki un uzņēmēji.