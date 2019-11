"Tāpat kā mūzika, arī latviskais ir sajūta… " Grupa "Raxtu Raxti" par Tautas mūzikas orķestra rašanos

Cik maz tomēr vajag, lai cilvēks būtu laimīgs! Izņemot to, ka mūsu tik daudz uz skatuves… Ar to nāk prātā patriotiskas sajūtas. Tas ir brīnišķīgi, ka dzīvojam tik skaistā zemē, ka ģimene mūsos ir ieaudzinājusi un uzturējusi latvisko garu. Tas ne vienmēr ir saistīts ar tradīciju kopšanu un pārzināšanu. Tāpat kā mūzika, arī latviskais ir sajūta. Vēlme ar to dzīvot, nodot to klausītājiem, saviem bērniem, nākamajām paaudzēm.