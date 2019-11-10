Karsti! Nedēļas seksīgākie kadri slavenību sociālajos tīklos

Kas var būt labāks par skaistas un seksīgas sievietes foto? Protams, slavenas, skaistas un seksīgas sievietes foto! Sociālie tīkli kļuvuši par nozīmīgu platformu slavenām aktrisēm, modelēm, popzvaigznēm, un katru nedēļu paparaci tiek aiztaupīts darbs, jo sievietes labprāt pašas eksponējas seksīgos bikini un pat bez apģērba vispār. Lūk, karstākie nedēļas slavenību foto no "Instagram"!
Пришло время привести себя в форму! После операции прошло уже 20 дней! Период восстановления для меня был малоподвижный, хотелось нежиться в кроватке подольше, есть вкусные завтраки, мне нужно было восстановиться, и я ни в чем себе не отказывала! Набрала 4 килограмма, теперь приходится приводить себя в форму! Интенсивные спортивные нагрузки пока не рекомендованы, да и диеты тоже, по -этому я использую любимый Тетроген День/Ночь @_tetrogen_, который учитывает биоритмы, на нем жир сгорает даже ночью, а сон сейчас для меня самое важное, так как именно во сне я восстанавливаюсь! Мне нравится экспериментировать с Тетроген, у меня с ним всегда с утра вес меньше на 1 кг!))) И он полностью натуральный! #tetrogen, #тетроген, #снижениевеса …