Kopumā es īsā laikā nometu 18 liekos kilogramus, kas apģērba izteiksmē nozīmē no 44. uz stabilu 38. izmēru (no XL uz M vai pat S). Pateicoties MonacoFit.com, esmu sākusi jaunu, skaistu dzīvi slaidā ķermenī un veselīgā garā (smejas).”

Zaiga: “Paskaties spogulī. Ja neesi sajūsmā par to, ko redzi, ir īstais laiks sākt! Ne rīt, ne no nākošās nedēļas, ne no jaunā gada, bet tieši šodien! Grūtākais ir sākt, bet Tu vienkārši piesakies MonacoFit.com un pamēģini kaut 3 dienas. Tu būsi sajūsmā par to, cik tas ātri un viegli iegūsi savu sapņu augumu.”