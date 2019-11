"Vienkārši tā sagadījās..." Martinsons par Rimšēviča un TKB akcionāra tikšanos "Taureņu pirtī"

Martinsons apsūdzēts par to, ka nodevis Rimšēvičam kukuļa piedāvājumu no TKB valdes priekšsēdētāja vietnieka Viktora Ziemeļa, par ko bijis informēts arī bankas akcionārs Igors Buimisters. Sākotnēji norunātā summa bijusi pusmiljons eiro, no kā puse nāktu pirms bankai labvēlīga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma, bet otra puse – pēc tam. Reāli Rimšēvičam tikuši nodoti 250 tūkstoši eiro, no kuriem Martinsons kā atlīdzību par palīdzību esot saņēmis 10 procentus jeb 25 tūkstošus eiro.