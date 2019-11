Apvienoto TV3 ziņu dienestu, iespējams, vadīs Haralds Burkovskis

"To, ka šāds piedāvājums mani varētu ieinteresēt, noliegt nevaru, taču vai es esmu gatavs to pieņemt - man ir jādomā, jo situācija nav viegla," sacīja žurnālists.

Tomēr lēmumu esot grūti pieņemt, raugoties no morālā viedokļa. "Es mokos par šo situāciju, kurā ir pieņemti lēmumi, pār kuriem mums nav bijusi ietekme, kas skar gan kanāla formātu, gan pārcelšanos uz citu kanālu, gan cilvēkus, ar kuriem esmu bijis kopā 13 gadus. To ir morāli grūti izlemt - vai es to varu," sprieda žurnālists.