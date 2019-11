Indra Salceviča skarbi nosoda sievietes, kuras izmanto "fotošopu"

"Es jums izstastīšu patiesību. Neviens "fotošops" neglābs jūs no realitātes. Kāda jēga bildē ievilkt vēderu, noņemt zodu, izgludināt ādu, ja realitātē nav filtru, ko uzlikt uz redzamā. Es tāpat Tevi redzēšu uz ielas un ballītēs tādu, kāda Tu patiesībā esi! Es domāju, ka "fotošopa" radītājam ir jāuzņemas atbildība par cilvēka prāta čakarēšanu. Gaismu vai filtrus es saprotu. Bet tās ķermeņa formu kropļošanas! Nu cik var? Ja jau tik ļoti sabiedrība uztraucas par dabu, ieviešot zero waste, vegan un citas dzīves filozofijas, tad kāpēc mēs turpinām noliegt visu dabīgo un īsto, to visu laiku uzlabojot līdz pārcentībai," rakstīja Salceviča.