Sitiens pa seju un konstanti aizvainojumi. Stīvs Kers stāsta par spēlēšanu kopā ar leģendāro Džordanu

Stīvs Kers un Maikls Džordans bija komandas biedri no 1995./1996. līdz 1997./1998. gada sezonai. Kopā abi spēlētāji izcīnīja trīs titulus. Kers bija viens no spēlētājiem, kuru Džordans cienīja visvairāk.

"Cilvēki no viņa nāvīgi baidījās. Maikls laukumā dominēja ne tikai kā spēlētājs, bet arī kā personība. Pretspēlētāji bija zaudējuši jau pirms Maikla iziešanas laukumā," pretspēlētāju bailes no Džordana atminējās Kers.

Kers neslēpa, ka Džordans viņa karjeru pacēla jaunā līmenī. Viņš uzskata, ka bijušais komandas biedrs uzlaboja viņa sniegumu tieši no mentālā aspekta.

"Šeit nav runa tikai par to, ka tiku pie brīvākiem metieniem, jo Maiklam pretinieki pievērsa ļoti daudz uzmanības. Runa ir par spēles mentālo pusi. No Džordana es iemācījos nebaidīties. Maiklu nekad nesatrauca neveiksmes un tas bija patiešām apbrīnojami. Tā ir īpašība, ko centos pārņemt no viņa," par Džordana ietekmi uz viņa karjeru stāstīja Kers.