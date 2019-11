Zodiaka pārstāvji, kuri ir dzimuši līderi

Auns

Šie ūdens stihijas pārstāvji praktiski nekad nepārkāpj noteikumus un vienmēr rīkojas tā, lai viņiem būtu tīra sirdsapziņa. Viņi ļoti nopietni attiecas gan pret savu, gan pret citu dzīvēm un vienmēr ir gatavi cītīgi strādāt un palīdzēt apkārtējiem. Viens no zem šī zvaigznāja dzimušo lielākajiem motivējošajiem spēkiem ir cieņa - viņi to izjūt gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem, gan arī pavisam nepazīstamiem cilvēkiem. Cilvēki to jūt un instinktīvi uzticas viņam, kas ir viena no Vēža zīmē dzimušo lielākajām priekšrocībām. Šie cilvēki dod priekšroku darbībai "tumsā", viņus varētu pat saukt par "pelēkajiem kardināliem". Zem šī zvaigznāja dzimušajiem nav nepieciešams, lai viņu slavētu kā līderi - viņi zina, ko spēj, un efektīvi palīdz citiem sasniegt kopējo mērķi.