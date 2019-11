"Porziņģis ir superzvaigzne." Latvieti pēc neveiksmīgas spēles slavē komandas īpašnieks

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 19 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā nerealizēja nevienu no septiņiem divpunktu metieniem, bet realizēja vienu no četriem tālmetieniem, kā arī vienīgo izmesto soda metienu.

"Viņš runā par to, ka ir ierūsējis, bet, neskatoties uz to, tāpat met 20 punktus, savāc astoņas bumbas un bloķē 2,6 metienus. Tikai Entonijs Deiviss ir uzrādījis līdzīgu statistiku. Porziņģis ir superzvaigzne," teica Kjūbans.

Komandas īpašnieks arī neslēpa prieku par to, ka latviešu spēlētājam ir izdevies veiksmīgi atgriezties no traumas. "Esmu priecīgs, jo viņš no traumas ir atkopies daudz labāk nekā biju gaidījis. Manuprāt, "rūsa" pazūd ļoti lielā ātrumā."