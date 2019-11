NBA aizvadītajā naktī: Hārdens sasniedz vēsturisku notikumu; Lenardam neveiksmīga spēle pret "Raptors"

"Tāda ir čempionvienība. Ja komandas zvaigznei nesekmējas, palīdz pārējie. Tas bija jautri - cīnīties pret viņiem. Mums bija foršs pagājušais gads gan laukumā, gan ārpus tā," piebilda Lenards, kurš tikai par vienu piespēli atpalika no "triple-double", izcīnīdams arī 11 bumbas zem groziem. Par rezultatīvāko komandā kļuva rezervists Lū Viljamss ar 21 punktu.

Gobērs realizēja 11 no 12 metieniem no spēles un sakrāja arī 14 atlēkušās bumbas. Pretinieku komandā līdera lomu uzņēmās D'Andželo Rasels, kurš guva 33 punktus un astoņreiz rezultatīvi piespēlēja. Tikmēr pagājušās sezonas finālists Goldensteitas klubs ar bilanci 2-9 atkāpās uz pēdējo vietu līgā.

Jau ziņots, ka Porziņģis mačā pret "Celtics" laukumā pavadīja 19 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā nerealizēja nevienu no septiņiem divpunktu metieniem, bet realizēja vienu no četriem tālmetieniem un vienu no viena soda metiena.