Ļoti forši. Gan mani, gan ģimeni viss apmierina. Skaista pilsēta, skaista daba. Viss ir ļoti mierīgi. Manuprāt, viena no labākajām vietām, kur karjeras laikā esmu bijis. Īstenībā, var salīdzināt ar Austriju. Mums tur ļoti patīk dzīvot.

Arī forši. Es esmu saticis tikai atklātus un pozitīvus cilvēkus. Iedzīvotāji ir izpalīdzīgi. Reti sanāk dzirdēt "nevaru" vai "negribu". Ar cilvēkiem tiešām nav bijušas problēmas. Arī ar valodu ir vienkārši. Slovēnija ir eiropeiskākā no Balkānu valstīm, līdz ar to, visur var runāt angliski. Nevienam ar to nav problēmu.