VNĪ valdes locekle atkāpjas no amata traģiskā negadījuma dēļ, strādniekam nokrītot no FM jumta

Mirušais strādnieks ir bijis "RK Līvi" darbinieks, taču VNĪ kā pasūtītājs nebija informēts par to, ka personu apvienība SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia" darbu veikšanā ir piesaistīti citi apakšuzņēmēji. VNĪ ir pieprasījusi informāciju no personu apvienības par apakšuzņēmējiem nodoto darbu raksturu un apjomu, lai pārliecinātos par to, vai nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums, saskaņā ar kuru darbu izpildītājiem par apakšuzņēmēju piesaisti ir jāinformē, ja nodotie darbi pārsniedz 10% no pasūtījuma apjoma. Savukārt atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darba drošības noteikumu ievērošana ir tieša personu apvienības SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia" atbildība.