"Ērkšķu" šovu pamet projekta apspriestākā dalībniece

Sieviete neslēpj savu atkarību no alkohola, kā arī to, ka dzīvo "dārziņos" bez ūdens un elektrības. Uz “Ērkšķiem” viņas bija nākusi, jo vēlas iegūt pašapziņu un sakārtot savu dzīvi - lai bērniem gadījumā, ja kāds no viņiem nolems mammu uzmeklēt, nebūtu kauns par viņu.