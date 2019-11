Vai kucēna negantais raksturs mainīsies pats no sevis? Seši mīti par suņu audzināšanu

Dabā tā notiek - uzvar tas, kurš ir stiprākais. Taču, kā norāda Ivars Lielpēteris, cilvēks nav dzīvnieks un tam arī nevajag izliekties par barvedi: "Mēs nevaram uzvesties kā suņi, mēs nekožam un nestaigājam un četrām kājām. Suns, tāpēc, kad ierauga cilvēku, nezina, kā ar viņu komunicēt - kā mēs komunicēsim ar viņu, tā viņš ar mums." Ja cilvēks pret dzīvnieku izrādīs agresiju, tad tādu pašu atbildi saņems arī no suņa - tas būs valdonīgs un mēģinās pret cilvēku izmantot spēku.

Mīts nr.2: Kucēna negantais raksturs ar laiku mainīsies pats no sevis

Ja kucēns kož kājās, uzbrūk saimniekam vai citiem suņiem, rausta pavadu, tad, diemžēl, tas pats no sevis nepāries. "Sākumā suns nezina, kā viņa jāuzvedas, tāpēc viņš dara tā, kā viņam patīk un pēc tam viņš jau dara to, pie kā viņš ir pieradis. Līdz ar to, ja viņš ir pieradis uzvesties neganti, tad viņš tā arī darīs," norāda "PetCity" suņu skolas treneris. Ar vecumu un briedumu suns gan nedaudz kļūst mierīgāks, taču pilnībā raksturs un sliktie ieradumi nemainīsies.