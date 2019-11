"Es jūtos kā vienkārši caurums." Cilvēki ar kustību traucējumiem atklāti par seksu

Avārijas dienā bija vēls vakars un Laura ar Džeikobu devās mājās no savu vecāku apciemojuma. Viņi iebrauca dziļā bedrē, sākās akvaplanēšana un mašīna apmeta trīs kūleņus un atsitās pret koku, kurš uzgāzās Laurai uz galvas. Sievietei tika saspiests mugurkauls un sadragāti kakla C-6 skriemeļi. Pēc avārijas Laura vairs nevarēja pakustināt savus pirkstus, viņa nejuta savu ķermeni no krūtīm uz leju un varēja tikai nedaudz izkustināt gūžu, bet ne kājas.

Parasti pēc šādiem savainojumiem sekss ir viena no pirmajām lietām, par ko cilvēks sāk domāt. Arī Laurai šis bija viens no svarīgākajiem jautājumiem. Vai vispār būs iespējams nodarboties ar seksu? Sajust to? Un vai vispār cilvēkam saglabājas seksuālās vēlmes pēc šādiem negadījumiem? Tie bija tikai daži no Lauras jautājumiem. Protams, bija arī jautājumi vai vispār varēs izmantot rokas, plaukstas un kājas?