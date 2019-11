Lācis Proša pārvests uz dzimteni un nogādāts lāču bāreņu rehabilitācijas centrā

Vasaras nogalē Valgas tuvumā notvertais lāču jaunulis Proša, kas Igaunijā kopā ar māsu bija ieklīdis no Krievijas un piesaistījis plašu mediju uzmanību, šonedēļ no Tallinas zooloģiskā dārza pārvests atpakaļ uz dzimteni un nogādāts Tveras apgabalā izveidotajā lāču bāreņu rehabilitācijas centrā, lai pavasarī atkal tiktu izlaists brīvībā kādā mežainā, no cilvēku mītnēm attālā vietā.