STV Pirmā! sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz...” jaunākajā sērijā uzvirmojis skaļš skandāls starp nu jau izbalsoto Mārīti un dalībnieci Andželiku - Mārītes pacietības mērs bija pietuvojies beigām, un viņai kļuva arvien grūtāk kameru priekšā saglabāt "pareizās meitenes" tēlu. To pamanīja arī viņas kolēģes, kuras nebija mierā gan ar to, ka Mārīte atsakās piedalīties jebkādās projekta piedāvātajās nodarbībās, gan to, ka spēlējot “dubultu spēli” un brīdī, kad kameras izslēgtas, atļaujas pārējo virzienā raidīt skaļus lamuvārdus. Kā citas dalībnieces reaģēja uz Mārītes izgājieniem - uzzini video!