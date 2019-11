"Džemma! Man jūsu ļoti pietrūks." Jānis Šipkēvics publicē aizkustinošu Skulmei veltītu ierakstu

"Zināt, ko visvairāk es apbrīnoju Džemmā Skulmē? Viņas aizrautību. To degsmi, ar kādu parasti pasauli uzlūkojam mēs visi bērnībā, pusaudža gados, Džemma neizskaidrojamā veidā bija iespējusi saglabāt līdz savai pēdējai elpai. Tā ir liela likteņa dāvana no vienas puses, bet arī ļoti liels pārbaudījums katram, kurš šādu ceļu izvēlējies. Tā ir nostāja, ka nekas nav līdz galam skaidri noteikts un "ierāmēts". Apjausma, ka viss ir spēji mainīgs, relatīvs un aplūkojams no bezgalīga skaita skatpunktu - tā nepavisam nav komforta pozīcija. Savas dzīves laikā mēs, gribot negribot, attopamies kādā laika posmā iemācījušies “pareizo veidu”, situācijas risinājumus, paņēmienus, tehnikas kā nonākt pie rezultāta. Un ļoti ierasts, ka mūža svārstam gravitējot no viduspunkta uz otru pusi, cilvēks kļūst arvien piesardzīgāks, kategoriskāks uzskatos, jo "nav laika vairs ņemties ar eksperimentiem". Tad, lūk, izteikts pretstats ir bijis manas dzīves viens no nozīmīgākajiem skolotājiem."