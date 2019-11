Porziņģi Ņujorkā izsvilpj; viņš savāc "double double" un piedzīvo zaudējumu

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no 12 divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus piecus soda metienus.

"Knicks" komandā latvietis no 2015. līdz 2018.gadam aizvadīja 186 regulārā čempionāta spēles, to laikā caurmērā izceļoties ar 17,8 punktiem un 7,1 atlēkušo bumbu. Jau februārī pēc aizmainīšanas uz "Mavericks" komandu "Knicks" fani solīja latvieti izsvilpt viņa pirmajā spēlē Ņujorkā un teikto pildīja jau no spēlētāju iepazīstināšanas ceremonijas.