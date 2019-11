Kašers ceļojuma laikā Spānijā piedzīvo īpaši baisu notikumu

Pie brokastu galda viņš saviem ceļabiedriem – dziedātājām Olgai Rajeckai un Samantai Tīnai, kā arī šova “Gribi kļūt slavens?” uzvarētājam Gatim Kondrātam izstāstīs baisus iepriekšējās nakts notikumus. Izrādās – Kašers pamodies no tā, ka kāds skrubinājis viņa matus. Tā kā abi ar Gati Kondrātu bija apmetušies vienā numuriņā, Kašers sākotnēji domājis, ka tas ir ceļabiedrs, kurš nolēmis viņu izjokot. Taču vēlāk atklāsies, ka viņu pamodinājusi un matus plēš milzu žurka. “Nedzirdēji, kā es septiņos no rīta bļāvu? No rīta jūtu, ka kāds tā riktīgi paņem un plēš matus. Un es uzreiz skatos – milzīgi liela žurka blakus gultā aizskrien. Es kliedzi un uzreiz ieslēdzām gaismu!” baisos nakts notikumus atceras Kašers, piebilstot, ka negaidītā viešņa, pirms ķerties pie multimākslinieka matiem, esot apēdusi arī visas ceļabiedru konfektes.