Kokaīns. Kā tas ietekmējis Zigmunda Freida darbu?

Freids reiz apgalvoja, ka ir trīs lielās zinātniskās revolūcijas, kas cilvēci nogāzušas no tās priviliģētās, pašapmierinātās laktas visuma centrā. Pirmais bija Nikolajs Koperniks, kurš parādīja, ka Zeme ir mazs, ap Sauli riņķojošs puteklītis milzīgi plašā tukšumā. Nākamais bija Čārlzs Darvins, kurš pierādīja, ka cilvēks nav Dieva augstākā radība, bet gan ir attīstījies no pērtiķiem. Visbeidzot, Freids uzskatīja, "cilvēka vēlme pēc diženuma šobrīd pārdzīvo trešo un vissmagāko triecienu. Mūsdienu psiholoģijas pētījumos redzami centieni pierādīt ikvienam "ego", ka viņš nav pats savas mājas saimnieks un viņam jāsadzīvo ar informācijas druskām no tā, kas neapzināti notiek viņa prātā".