Kā ar treneru aprīkojumu. Par to arī atbildat?

Jā. Par bumbām arī ir stāsti. Tām virsū ir norādīts, cik tajā ir jābūt atmosfēru. Jābūt no 0,8-1. Ir tādas valstis, kas uztaisa vai nu ļoti mīkstas, vai arī cietas kā ķieģeļus. Šobrīd, atrodamies Slovēnijā, kur mums iedeva 20 "ķieģeļus". Arī tas man ir jāpārbauda un jānoregulē. Ir jāpārbauda, ko pretinieks tev iedod, jo, es domāju, ka viņi speciāli šādus trikus dara.

Arī man mājas spēlēs ir jāgādā par pretinieku treniņam paredzētajām bumbām. Es nekad nedaru šādas viltības. Spēle parādīs! Vietējais ekipējuma menedžeris atbild arī par spēles bumbām. Līdz šim neesmu no tiesnešiem saņēmis pretenzijas.

Ui. Jābūt savaldīgam, pacietīgam. Jābūt matemātiķim. Jo ir jāspēj būt precīzam un punktuālam. Piecus gājienus ir jāparedz uz priekšu. To saku arī jaunajiem - domājiet apr to, kas it kā nevarētu, bet varētu būt.